O mês de fevereiro começou violento no Acre. 11 homicídios foram registrados somente nos primeiros cinco dias do segundo mês do ano.

O primeiro dia de fevereiro já deu indícios de que este será mais um mês de muito trabalho para a polícia. Apenas no dia 01 de fevereiro, quarta-feira passada, três pessoas foram mortas. Entre essas vítimas estão Sergio Roberto do Nascimento, de 39 anos, que foi assassinado a caminho da igreja na Rua João Fonseca, bairro Tropical, em Rio Branco. Ele estaria indo buscar a esposa quando foi surpreendido pelos tiros que partiram de um veículo.

Durante todos os primeiros dias do mês de Carnaval houve registro de assassinatos no Acre.

Na quinta-feira passada segundo dia do mês, a vítima de homicídio foi o taxista Antônio Queiroz da Silva, de 49 anos. Ele estava em sua residência na Vila do V, quando bandidos invadiram-na e dispararam tiros contra o taxista.

Um dia depois, Kennedy Sobrinho dos Santos, de 19 anos, e Paulo Sérgio Gomes Sobrinho, de 26, foram executados juntos em uma residência localizada na Estrada do Amapá, por dois homens encapuzados. Uma terceira pessoa, que estava na companhia das vítimas, também foi alvo dos tiros, mas só se livrou dos bandidos porque fingiu que estava morta. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada ao Pronto Socorro da capital.

Anteontem, Frank Willian Alves da Silva, de 19 anos, e Sérgio da Cruz Santana, de 23 anos, morreram em confronto com a polícia em Sena Madureira, interior do Acre.

Ainda no dia quatro um homem conhecido por Anelino Ferreira da Silva deu entrada no Instituto Médico Legal (IML). Ele foi vítima de disparo de arma de fogo. O caso está sob investigação.

Também sábado passado, os restos mortais de Manoel Lopes foi encontrado na residência onde morava, na Rua Santa Teresinha, no bairro Seis de Agosto. O corpo foi enrolado no colchão e em seguida incendiado. A perícia técnica investiga se o jovem morreu carbonizado ou se já estava morto quando o corpo foi incendiado.

Ainda no sábado (04), um jovem identificado apenas como Felipe foi assassinado a golpes de faca e tiros no conjunto Vale do Buriti, em Cruzeiro do Sul. Felipe foi encontrado ainda agonizando em uma quadra de esportes, onde teria acontecido o crime. A polícia chegou ao local depois que foi acionada por um grupo de jovens que chegaram ao lugar para jogar futebol.

Ontem, Raimundo Nonato de Melo Silva, de 43 anos, acabou sendo vítima do próprio enteado, de 30. Segundo informações da mulher, que preferiu não se identificar, o marido desligou o som da festa e após uma discussão, o filho dela acabou dando uma facada no peito do padrasto. O caso ocorreu na estrada do Quixadá, zona rural de Rio Branco.

