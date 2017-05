“O PT gasta muito e gasta mal”, afirma deputada Eliane Sinhasique

A deputada Eliane Sinhasique (PMDB), questionou o investimento que o governo irá fazer na construção de um museu na capital. Em seu discurso, durante a sessão desta terça-feira (16), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a parlamentar apresentou um requerimento solicitando informações acerca do processo de construção do Museu dos Povos Acreanos, que funcionará no antigo Colégio Meta.

Sinhasique apresentou o requerimento afirmando que até o presente momento nada foi feito no local onde será instalado o museu. Ela pede cópia do processo de desapropriação do antigo Colégio Meta, incluindo laudo de avaliação, valores, origem dos recursos e prioridade da compra.

A parlamentar questionou, ainda, de onde estão sendo retirados os R$ 5,7 milhões que serão destinados ao pagamento da indenização de desapropriação do prédio. “Estou apresentando esse requerimento para que se esclareça essas e outras informações acerca dessa desapropriação e construção de um novo museu. Conto com o apoio dos demais parlamentares para que ele seja aprovado, pois é o dinheiro público que está em jogo”, justificou.

Eliane também criticou a construção de mais um museu na cidade, uma vez que, de acordo com ela, os museus já existentes se encontram abandonados. Destacou ainda que o Estado necessita de obras mais importantes para a população e citou a reforma e construção do Hospital de Urgência e Emergência (Huerb) e os hospitais do interior que necessitam de reparos.

“O governo petista realmente é sem noção, sem assessoria e sem visão. Pensa que o povo vai ficar satisfeito em pagar mais um empréstimo para fazer o museu do governador. A construção do Huerb não acaba nunca, em todos os municípios do Estado temos hospitais em péssimas condições de funcionamento, mas o governador se preocupa em construir mais um museu, para depois abandoná-lo, como fez com os outros. O PT gasta muito e gasta mal”, afirmou a parlamentar.

Andressa Oliveira

Agência Aleac

Comentários