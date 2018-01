“O que o Bittar fez é normal, o que não é normal é bandido gravar e vazar o áudio”, diz Vagner Sales

Manutenção da candidatura de Bittar pode fazer parte do acordo de Vagner Sales com o PT

Por Gina Menezes

Gladson Cameli

A pré-candidatura de Gladson Cameli (PP) continua e continuará sangrando se depender do PMDB. Não é a primeira vez que as lideranças do PMDB prestam “um serviço” ao PT para que a oposição seja derrotada.

2014

Muita gente deve lembrar de 2014 quando o então prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, desacelerou o passo e entregou de mão beijada a eleição a Tião Viana (PT).

O mesmo Vagner

Coincidentemente foi o mesmo Vagner Sales que apoia agora que a candidatura de Márcio Bittar seja mantida. Depois de tudo isso ainda há quem duvide da informação de que Vagner Sales pode ter fechado um acordo prévio para apoiar Marcus Alexandre.

O suposto acordo

Para quem não lembra, o suposto acordo consiste em Vagner usar sua tática de desacelerar e deixar a oposição morrer na praia e em troca ganharia do PT algumas benesses em caso de vitória do grupo.

Vagner Sales, concedeu entrevista por telefone à Folha do Acre na manhã deste sábado (27) e desmentiu que esteja em um acordo com o PT.

Sales reafirmou apoio ao candidato ao Senado pelo PMDB, Márcio Bittar, acusado de estar destroçando a oposição após vazamento de áudio polêmico onde critica aliados.

A respeito do acordo secreto para “desacelerar” em Cruzeiro do Sul durante a campanha de Gladson Cameli (PP) para beneficiar Marcus Alexandre, Vagner negou e frisou que o PT continua sendo seu adversário histórico. “Sempre foram meus adversários, meu candidato é Gladson”, diz.

Com relação à defesa pela manutenção da candidatura de Márcio Bittar mesmo em detrimento da unidade da oposição, Vagner justifica Bittar, afirma que as polêmicas declarações são normais em reuniões políticas e chama de bandido quem vazou o áudio.

“O Márcio não fez nada demais, não cometeu crime algum. Isso que o Márcio Bittar disse é completamente normal, o que não é normal são bandidos gravarem e usarem isso contra as pessoas”, diz.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp



Comentários