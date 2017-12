Objetos são apreendidos durante revista em complexo penitenciário da capital

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), numa ação integrada com o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), realizaram revista à Unidade Prisional Francisco de Oliveira Conde, na capital, na manhã desta sexta-feira, 15.

Os procedimentos de revista foram feitos aos detentos nas celas dos pavilhões A e L, que resultaram na apreensão de objetos diversos, como entorpecentes, celulares e carregadores, chips de aparelhos eletrônicos, armas brancas artesanais e rádio comunicador.

De acordo com a diretoria do Iapen, o objetivo é realizar uma pacificação do sistema penitenciário, por meio do combate da entrada de objetos ilícitos que oferecem riscos tanto aos profissionais que trabalham na unidade quanto para os apenados do regime fechado.

“É importante destacar a importância do trabalho em conjunto das forças policiais representadas nessa ação pelos agentes penitenciários e policiais do Bope, que não mediram esforços para cumprir com êxito a missão e, mais uma vez, pudemos tirar de circulação esse tipo de ilícito dentro da unidade”, afirma o diretor Aberson Carvalho.

Vale destacar que os procedimentos são parte da rotina do complexo penitenciário na capital.

