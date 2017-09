Obra da ferrovia Bioceânica Brasil-Peru dependerá da vontade do governo brasileiro

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB), representante do Acre no seminário sobre a ferrovia Bioceânica Brasil-Peru que acontece na China, usou a rede social facebook para falar do andamento do evento e do modo como os chineses olham para o futuro. O seminário está sendo realizado pela BJTU (Beijing Jiaotong University), em Pequim (capital), sendo custeado pelo Ministério do Comércio da República Popular da China. A programação terá duração de quinze dias.

Jenilson Leite enfatizou que a construção da obra dependerá das ações políticas em âmbito nacional, porque o governo de Pequim tem enorme interesse em executar a obra. “Estou muito entusiasmado com a forma que os Chineses olham para o futuro. A estrada de ferro Bioceânica ( BRASIL – PERU) um dia será uma realidade, o seu momento de ser construída vai depender de decisões políticas no âmbito nacional, no entanto, a macha e as demandas da humanidade requerem vias de transportes rápidas e eficientes urgente, e a Bioceânica é uma alternativa”. Ponderou o parlamentar na rede social.

Participam do evento 25 representantes dos países sul-americanos, mais os membros do governo da China. Nestes quatro primeiros dias que estão na China, brasileiros e peruanos fizeram um curso de formação sobre infraestrutura ferroviária, sistema de gestão ferroviária na capital chinesa. Já no domingo (24), serão levados à cidade de Xangai Qingdao e outros lugares no país asiático para conhecer a cultura e a história das grandes mudanças desde o início da reforma e da abertura da China para o capital.

O deputado ainda argumentou ainda, que ligação do Brasil com mercado asiático pelo pacífico é garantia de estabilidade econômica para o país, porque é um mercado grande e comportará as demandas dos produtos brasileiros. “O mercado oriental é um mercado grande, que tem demanda e que certamente, nosso país uma vez chegando até ele terá garantia para os nossos produtos”.

O acordo para a construção da Ferrovia Bioceânica ou Transconinental (Brasil-Peru) foi assinado em 2008, sendo que o estudo de viabilidade técnica custou cinquenta milhões de dólares custeados pela China, que propôs o ambicioso projeto. A projeção de gasto para tirar o projeto do papel é de 200 bilhões de reais.

A ferrovia terá 4,9 mil km de distancia. A extensão do trecho peruano será de 1,6 mil km e o brasileiro, quase 3,3 mil km. Ela se inicia em Campinorte (GO), passando pelo Mato Grosso, Rondônia e Acre, até chegar à fronteira peruana, cruzando a Amazônia e os Andes até o porto, na costa do Pacífico .

Segundo o projeto, no Acre, a ferrovia ligará Rio Branco (capital) à cidade de Cruzeiro do Sul. Caso a ideia se concretize, o mapa econômico do país no tocante a saída e entrada de produto mudarão completamente. Isso, porque, a maioria das cargas que saem e entram no Brasil são a partir do Porto de Santos (SP) e Porto Paraguaçu, na cidade de Foz do Iguaçu (PR), gerando grande fluxo de capital oriundos dos impostos. A mudança não será apenas na movimentação das exportações e importações, mas também na economia para os estados da Amazônia, principalmente para o Acre que sai da condição de isolado.

