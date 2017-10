Obra de anel viário na fronteira do Acre estaria fadada a ser esquecida dentro de uma gaveta

Em entrevista, Thiago Caetano, superintendente do Dnit no Acre fala sobre projeto esquecido que será feito graças a iniciativa do senador Gladson Cameli.

Alexandre Lima, de Brasiléia-Acre

No inicio do final de semana passado, a cidade de Brasiléia recebeu uma grande comitiva de políticos do Acre, entre eles o governador Sebastião Viana, senadores Gladson Cameli e Sérgio Petecão, deputados estaduais e federais da situação e oposição, vereadores, prefeitos e convidados que resolveram fazer uma breve pausa na política acreana.

A intenção seria dar as mãos para que um grande projeto desse segmento e saísse apenas de um projeto que foi apresentado, gasto dinheiro público para depois fosse jogado numa gaveta e esquecido, deixando sonhos de desenvolvimento para trás, através de uma emenda de bancada que estava parada.

Segundo foi levantando, o projeto poderia ter ido pra frente na época em que foi lançado, uma vez que o governo do Acre contava com o apoio do governo federal e tinha maioria na bancada. “Foi gasto um recurso público lá trás para contratar o projeto e não sei explicar o motivo e o porquê que não avançou e foi arquivado”, disse Caetano.

Destacou que, até meados do ano de 2016, com a iniciativa do senador Gladson Cameli e da equipe do Dnit, foi possível desengavetar esse projeto e assim, buscaram apoio junto a bancada acreana, órgãos federais e apoio do atual presidente, Michel Temer.

O prazo para que esse dinheiro fosse aproveitado, seria até dezembro do ano de 2016. Novamente, para que fosse aplicado através de licitações, o projeto teria que ser adequado devido a última grande enchente na fronteira. Para que fosse dado segmento, precisaria de um ente público, como prefeituras, Exército ou governo estadual.

Descartando o Município e o Exército, ficou viável para o Deracre por ter equipe já preparada par ao serviço. Mesmo com muitas criticas por parte de alguns segmentos, o Dnit conseguiu fazer com que o projeto seguisse adiante. Faltando apenas uma semana do mês de dezembro de 2016, foi possível aprovar e desse início ao tão sonhado anel viário.

Para Thiago Caetano, papel do senador Gladson Cameli foi fundamental junto aos ministérios, bancada federal, senado, até que fossem assinado o Decreto Presidencial autorizando a transferência do dinheiro, sendo que o Deracre passará a cuidar do termo de referencia e orçamento, sendo que o Dnit, junto com TCU, CGU, PF e outros, irão fiscalizar a aplicação e dos trabalhos.

Ouça a entrevista em áudio com o superintendente do Dnit no Acre, Thiago Caetano.

