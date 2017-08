Obra e entrega de novo calçadão na Capital era para ter sido feita em Brasiléia

Alexandre Lima

A notícia publicada pelo sitio ac24horas.com nesta semana, mostra que o Estado brincou com o município de Brasiléia, quando anunciou a construção de uma obra de contenção que iria custar quase R$ 12 milhões de reais e com prazo de 7 meses para ser entregue pelo governo do Acre após a assinatura de início dos trabalhos no final de 2012, após a enchente.

Em setembro de 2013, as máquinas começaram a ser retiradas do local da obra por falta de pagamento e apenas barro foi utilizado em pouco menos dos 1.027 metros que deveriam construídos. Com a cheia da 2015, cerca de R$ 7 milhões foram levados rio abaixo.

Após o desastre dos trabalhos mal feito, em setembro de 2015, o Governo anunciou que não iria mais dar continuidade nos trabalhos por não ter mais dinheiro e por isso ficou, sem explicar o que iria fazer com os pouco mais de R$ 4 milhões restantes.

Segundo foi informado, “As obras de contenção da margem do Rio Acre no Calçadão Raimundo Escócio, chegaram à etapa de conclusão do sistema de drenagem. Nesta quinta-feira, 24, a empresa responsável pela execução das obras iniciou a instalação das mantas drenantes”.

“A área de intervenção no Calçadão Raimundo Escócio é de 6.400 metros quadrados, e a obra inclui a implantação do muro de contenção – que utiliza volume de concreto de 30 metros cúbicos e armadura de aço com 11.142,60 quilos, numa extensão de 100 metros. A área de contenção desse muro é de 9 metros. O investimento é de R$ 1.747.019,30. O projeto conta com apoio do gabinete do senador Jorge Viana”.

