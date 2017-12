“Obras para o desenvolvimento do Acre são prioridades do Governo Federal”, diz ministro

Senador Gladson Cameli agradece apoio do Governo e solicita olhar especial para a região amazônica

ASCOM

Em audiência com o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Moreira Franco, na tarde desta quinta-feira, 14, o senador Gladson Cameli (P-AC) agradeceu o apoio do governo federal e solicitou a liberação de recursos para o Acre.

O parlamentar também explicou a importância do andamento das obras estruturantes para o desenvolvimento do Estado. “A ponte sobre o Rio Madeira, as BRs 364 e 317 e a recuperação da 319 são extremamente fundamentais para nosso Estado. Sem infraestrutura, não há desenvolvimento. É por isso que trabalho tanto, indo aos ministérios e pedindo um olhar especial para nossa região que ainda carece tanto”, disse Cameli.

O ministro informou que a região amazônica é prioridade. Na reunião, Moreira aceitou o convite do senador Gladson Cameli e irá no Acre, com uma comitiva, no começo do ano para visitar as obras que estão em andamento no Estado.

