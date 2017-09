Oito pessoas são presas na 2ª fase da Operação “Avalanche”

Polícia cia Civil realizou a segunda fase da “Operação Avalanche” e cumpre 54 mandados de prisão. Em Xapuri foram efetuadas três detenções, sendo duas mulheres e uma adolescente, apreendidas por envolvimento com crime organizado. Os trabalhos iniciaram nas primeiras horas desta terça-feira, 19, em sete municípios do Acre.

Essa ação teve como principal objetivo, combater a criminalidade em todas regiões do estado. Ao todo, foram cumpridos 54 mandados de prisão. Em Rio Branco foram presas 41 pessoas e em cidades do interior sete pessoas, até o momento.

Mulheres presas e apreendida em Xapuri

90 agentes, 16 escrivães e oito delegados de Polícia Civil dão cumprimento às medidas contra pessoas em conflito com a lei que agiam nas práticas de roubo, tráfico, associação para o tráfico, organização criminosa, estupro e homicídios no Acre. A operação foi realizada simultaneamente em Brasileia, Sena Madureira, Senador Guiomard, Bujari, Xapuri, Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

As investigações da “Operação Avalanche” tiveram inicio há um ano e é uma continuidade da primeira fase da operação desencadeada em agosto do ano passado contra a criminalidade. Uma coletiva de imprensa será realizada nesta terça-feira, 19, na sede da Polícia Civil, em Rio Branco.

Apreensões em Brasiléia

