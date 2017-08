Onda de violência no interior faz deputado sugerir Exército e Força Nacional no Acre

“Para começar deveria dotar os policiais de melhores condições de trabalho”, disse Gehlen

JORGE NATAL

Os recentes acontecimentos envolvendo a escalada da criminalidade, com o aumento de homicídios no interior, notadamente em Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, fizeram o deputado Gehlen Diniz (PP) voltar a sugerir que o Governo do Acre peça auxílio da União no envio de tropas do Exército e da Força Nacional. “Foram três assassinatos em 24 horas em Sena Madureira e outros tantos em Cruzeiro do Sul”, justificou Diniz.

Para ele, o governo não adota políticas de segurança, atendo-se, segundo ele, apenas às consequências da violência. “Para começar deveria dotar os policiais de melhores condições de trabalho, com a aquisição de coletes balísticos, aumento salarial e treinamento contínuo. De janeiro pra cá são mais de 300 homicídios”, disse o parlamentar, lembrando que o incêndio no prédio do Ministério Público na Cidade do Povo pode ter sido criminoso.

O deputado também voltou a sugerir a demissão da cúpula da Segurança Pública, segundo ele, apenas como um gesto do governador para tentar frear a escalada da violência. “O governo precisa dar uma resposta à altura, vez que estamos imersos num estado de insegurança”, assim avalia ele, alertando o governo para que não seja necessário pedir intervenção federal no Estado.

A reportagem conversou com a assessoria de imprensa da Secretária da Segurança, o jornalista Pedro Paulo Birimba disse o governo já deslocou forças-tarefa para Cruzeiro do Sul e Sena Madureira. Ele informou, ainda, que desde abril o número de homicídios vem caindo, apenas com pequena alteração no mês de julho, por causa do assassinato de irmão de um líder de facção criminosa.

