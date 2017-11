Operação Buracos revela esquema do PT para ganhar as eleições no Acre, diz deputada

“O prefeito responde a 44 processos, entre procedimentos administrativos do TCU, CGU e Polícia Federal”, disse Daniel Zen

Da ContilNet

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) foi a primeira a se manifestar no pequeno expediente da manhã desta terça-feira (31) na Assembleia Legislativa do Acre, sobre a Operação Buracos, desencadeada ontem, em Rio Branco, pela Polícia Federal. Para ela: “O esquema revela como o PT usava o dinheiro público para ganhar as eleições”.

Ainda de acordo a deputada, as declarações do senhor Sebastião Souza deixam qualquer cidadão de orelha em pé. “A Polícia Federal precisa cuidar desse cidadão que, de forma corajosa, delatou esse esquema”, acrescentou Sinhasique.

Segundo a deputada, mais de R$ 400 milhões deveriam ser destinados à construção de ramais e pontes na zona rural do Estado. “O que se vê atualmente são reclamações do homem do campo sobre as condições dos ramais”, acrescentou a peemedebista.

Ela foi respondida pelo líder do governador Tião Viana na casa, o deputado Daniel Zen (PT), que chamou a ação da Polícia Federal de espetacularização do processo judicial. Para ele, não havia necessidade de conduzir o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, coercitivamente para depor.

“O prefeito responde a 44 processos, entre procedimentos administrativos do TCU, CGU e Polícia Federal, enfim, com relação a obra da BR-364 é o gestor público do Acre mais investigado” disse Zen.

O líder do prefeito afirmou ainda que, dos 44 processos, 38 já foram arquivados e em todos Marcus Alexandre sempre compareceu sempre que citado ou intimado, independentemente de qualquer órgão fiscalizador.

O deputado questiona por que o mandato foi expedido no dia 28 de setembro e somente foi cumprido nesta segunda-feira (30), horas depois do lançamento da pré-candidatura do prefeito ao palácio Rio Branco. “É no mínimo de estranhar essa operação após o lançamento da pré-campanha do prefeito Marcus Alexandre, fica esse questionamento, por isso agora?”, questionou o deputado Daniel Zen.

