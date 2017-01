Operação Cidade Segura: Polícia de Xapuri prende homem que tentava furtar cavalo

Alexandre Lima

As autoridades compostas em Xapuri, a ‘Princesinha do Acre’, vem recebendo uma atenção a mais nos últimos dias, no que se refere a segurança pública. Desta feita, vem acontecendo a “Operação Cidade Segura” autorizada pelo Delegado Cristiano de Bastos e coordenada pelo Agente de Policia Eurico Feitosa.

Nesta sexta-feira, (6) por volta das 17h00, na BR 317, os agentes civis conseguiram prender em flagrante Josué Cavalcante Lins, acusado de praticar diversos furtos com arrombamento, nos pontos comerciais, residências e área rural no Município.

Após investigações, o agentes conseguiram deter o acusado no momento em que o mesmo furtava um cavalo de raça numa fazenda, localizada na mesma rodovia. Josué se encontrava portando uma faca, mas que não reagiu à prisão.

De acordo com a investigação feita pelos policiais civis, relatam que Josué já tem diversas passagens pela policia. A ‘Operação Cidade Segura’ lançada na cidade de Xapuri, é um projeto do Secretário de Segurança Pública do Estado do Acre Emylson Farias, autorizado pelo Governo.

