Operação ‘Cidade Tranquila’ prende foragidos da Justiça e arma em Epitaciolândia

Alexandre Lima

O trabalho realizado pela Polícia Civil do Município de Epitaciolândia, localizado a 240km da Capital acreana neste final de semana, obteve bons resultados ao retirar das ruas da cidade, armas, fiscalização de comércios sem a devida licença, menores em situação de risco, pessoas em débito com a Justiça, entro outros serviços.

A operação batizada de ‘Cidade Tranquila’, contou com um efetivo de pouco mais de 10 agentes e visitaram vários pontos da cidade, realizado blitz e abordagens surpresa. Teve também, intenção de combater a corrupção de menores, porte ilegal de armas, Coibir o consumo de bebidas alcoólicas em via publica e poluição sonora com sons automotivos, entre outros.

Como resultado, a operação prendeu o jovem considerado foragido da Justiça, Tuffic Júnior da Silva Saad, uma arma modelo rifle calibre 22 municiada, notificar três estabelecimentos que estavam em situação irregular sem a devida licença de segurança e mais seis que com a licença vencida.

No mesmo dia, homens da Polícia Militar detiveram e prenderam mais um foragido da Justiça, Adriano de Lima Gadelha (29), condenado por furto e que foi conduzido à delegacia para que ambos fossem ouvidos pelo delegado plantonista e depois serem levados ao Juizado da Comarca.

Como órgãos de apoio caso fosse necessário o chamamento, o Conselho Tutelar e PM e Detran, além de consultas criminais estiveram de plantão durante a operação. Foi informado que outras operações poderão acontecer nos próximos dias com intuito de levar mais segurança aos cidadãos de bem do Município.

