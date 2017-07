Operação conjunta em Xapuri prende homem que matou e cortou cabeça de ancião e já pode ter matado 20 no Acre

‘Cangerê’ foi preso com comparsa acusados de matarem ancião com mais de 30 golpes de facão e decepar cabeça e jogar no rio. Teria comentado que a próxima vítima seria o policial de Xapuri.

Na noite do dia 21 (sexta-feira), agentes da Polícia Civil e Militar do município de Xapuri, prenderam em uma área rural do seringal Cachoeira, no ramal Xipamano, na divisa Brasil e Bolívia, o acusado de matar, decepar a cabeça e jogar o corpo do senhor Ademar Bezerra de Araújo, de 77 anos, que estava trabalhando de diarista em uma área rural dentro do país Boliviano.

Na manhã do dia 22 (sábado), o investigador civil Eurico Feitosa, tomou conhecimento que os acusados, Gilberto de Souza, vulgo “Cangerê” e Francisco Nonato da Silva Almada, tinham matado o ancião com um tiro de arma de fogo, para em seguida, desferir aproximadamente 33 golpes de arma branca (faca) no corpo.

O senhor Ademar era morador do município de Epitaciolândia, distante cerca 55 quilômetros de Xapuri. Após atirar e golpear a vítima até a morte, Gilberto ‘Cangerê’, decapitou a vítima, para em seguida jogar o corpo e a cabeça no Rio Chipamano, com ajuda de Francisco. Os assassinos naquele momento, se encontravam em território boliviano.

Segundo foi informado pelo investigador Eurico Feitosa, após ter tomado conhecimento do fato, comunicou os delegados Alex Danny e Mardilson Vitorino, imediatamente autorizaram a ordem de investigação com objetivo de localizar e prender os criminosos em flagrante.

Eurico Feitosa então passou a monitorar com ajuda de terceiros, a movimentação dos criminosos. Por volta das 16 horas de sábado, chegou ao conhecimento do investigador, que os criminosos já se encontravam em território brasileiro.

Foi quando de imediato o investigador solicitou ao comandante da Polícia Militar de Xapuri, Tenente Pedro, um apoio para prender os assassinos que estariam dentro dos limites de Xapuri, sendo disponibilizado três policiais militares comandado pelo Sargento Sandro para prestar apoio.

Já durante a noite, por volta das 22 horas, os policiais prenderam o primeiro criminoso, Gilberto de Souza, o “Cangerê”, transitando no ramal em uma carroça de boi armado com duas espingardas. Momentos depois, o segundo foi preso em uma propriedade rural naquela comunidade onde trabalhava.

Segundo o investigador, ‘Cangerê’ era considerado foragido da Justiça, acusado de matar o jovem Josemir Rodrigues Sequeira, no dia 17 de janeiro passado quando os mesmos faziam uso de bebida alcoólica em uma área rural do seringal Cachoeira.

Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, realizaram diversas diligência naquela comunidade com objetivo de prender Cangerê, mas devido o difícil acesso no meio da floresta, os policiais não tinham êxito nas buscas.

No decorrer das investigações, os investigadores tomaram conhecimento que Cangerê já tinha matado 19 pessoas, sendo que iria completar 20 quando encontrasse o investigador Eurico Feitosa.

Foi realizado entrevista com Cangerê, o mesmo afirmou que já matou muita gente não sabendo a quantidade. Os criminosos após serem entregues na Delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri, foram autuados em flagrante pelo delegado plantonista Mardilson Vitorino.

Durante todo o dia deste domingo, dia 23, homens do 5º Batalhão dos Bombeiros de Epitaciolândia e da 1ª Companhia de Xapuri, foram solicitados para realizassem buscas no rio para localizar e resgatar o corpo do Ancião.

Após algumas horas de buscar, o corpo foi localizado e levado pelo carro do IML ao necrotério da cidade de Brasiléia sem a cabeça, para depois ser transferido para a Capital e passar por exames cadavéricos.

