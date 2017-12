Operação conjunta entre Polícia Civil e PRF prende três que estavam levando carros de luxo para vender na Bolívia

Alexandre Lima

Uma grande operação policial que deu início na noite de segunda-feira (18), envolvendo a Polícia Civil do município de Xapuri, coordenada pelo Inspetor Eurico Feitosa e Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio dos policiais civis dos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia, que terminou na tarde desta terça-feira, 19.

O desfecho terminou com a prisão de três pessoas que estavam levando por dentro das matas por meio de ramais com pouco tráfego de veículos, dois carros de luxo roubados em outros estados para vender em cidades bolivianas.

Os veículos apreendidos segundo o inspetor Eurico Feitosa, um deles foi roubado em Brasília (DF) e o segundo, ainda estão investigando sua origem. Os criminosos Cleverton Santos Barbosa (natural de Goiânia), Bruno Alves da Encarnação, (de Rondônia) e Thiago Filipe Cilião Martinez (natural do Paraná), estavam usando os ramais para fugir das fiscalizações das policias, até entrar em solo boliviano.

A Polícia ainda apreendeu em poder dos criminosos, dois rádios de comunicação ‘HT’ que eles usavam para se comunicarem, caso localizassem alguma barreira ou algo de estranho pelos ramais por onde passavam.

Com essa prisão, as autoridades acreditam que tenham dado um duro golpe no bando que vinham utilizando o Acre, como rota de passagem para carros roubados e levados para países vizinhos com o Brasil.

Os acusados foram surpreendidos e abordados na zona rural do município de Xapuri e detidos encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante pelo delegado titular Alex Danny, que também acompanhou toda operação.

