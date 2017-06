Operação conjunta entre PRF e Polícia Civil resulta em prisão de traficante em Xapuri

Alexandre Lima

Uma operação realizada por volta das 15h30 desta segunda-feira, dia 19, por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), lotados no posto do entroncamento de acesso ao município de Xapuri, na BR 317, resultou na apreensão de um menor que estava dentro de um ônibus intermunicipal com destino à cidade.

Em uma vistoria de rotina, foi descoberto que o menor W. N. O. estava com uma carga de drogas, quase 6 quilos de cocaína que deveria ser entregue ao receptador na cidade. Com a detenção do jovem, os PRF’s pediram o apoio dos investigadores da Polícia Civil ao delegado titular do Município, Alex Danny.

Foi quando o delegado montou uma equipe coordenada pelo investigador chefe, Eurico Feitosa, junto com Márcio André e Edinaldo Sequeira, onde se juntaram com os agentes federais e conseguiram deter em flagrante o receptador logo em seguida.

Segundo foi informado, Francisco Almeida de Souza, vulgo “Cabeça”, teria usado o menor para transportar a droga da cidade de Brasileía até a cidade de Xapuri. A droga seria comercializada pelo Bairro Laranjal, de onde tinha ponto de venda e possível abastecimento em outros locais da cidade.

Segundo o investigador Eurico Feitosa e Francisco Almeida, o traficante já estava sendo investigado pela sua equipe por comandar o comércio de droga no bairro Laranjal. Francisco já tem várias passagens por tráfico e outros crimes cometidos no município.

Os dois detidos foram presos em flagrante delito e encaminhados para delegacia de Xapuri, para que fosse tomada as providencias cabíveis sobre o caso. Após serem ouvidos pelo delegado Alex Danny, seriam encaminhados para a Capital acrena.

