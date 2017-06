Operação Corpus Christi continua durante todo do fim de semana

Os principais pontos da operação são as rodovias federais BR-317 e BR-364, que dão acesso ao Acre

Da ContilNet

Deflagrada à meia-noite da última quarta-feira (14) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Operação Corpus Christi segue até domingo (18), e possui como principal objetivo a prevenção de acidentes e outras ocorrências que infrinjam as leis rodoviárias. O balanço geral das operações será divulgado na próxima segunda-feira (19) pela equipe da PRF.

Os principais pontos da operação são as rodovias federais BR-317 e BR-364, que dão acesso ao Acre. Segundo Wilse Filho, inspetor chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF-AC, a Operação Corpus Christi segue o cronograma previsto pela divisão estratégica do órgão, para garantir a segurança nas BRs.

“Temos casos de apreensão de veículos e de mercadorias. Esperamos divulgar o balanço destes cinco dias de ação da Polícia Rodoviária Federal na próxima segunda-feira. Também incentivamos a educação no trânsito para as escolas e para os condutores, para que não entrem em discordância com o cumprimento das leis”, explicou Filho.

