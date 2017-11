Operação da Polícia Civil prende acusado de representar facção em Assis Brasil

Cumprindo um mandado de prisão na cidade de Assis Brasil, localizada na tríplice fronteira do Acre, o delegado Karlesso Nespoli que atua na regional do Alto Acre juntamente com seus agentes, prenderem um jovem de 20 anos acusado de vários delitos.

Marcelo Marcos Rodrigues da Silva (20), vinha sendo investigado após estar agindo às margens da lei, praticando crimes de tráfico de drogas, ameaças, coação, formação de quadrilha, de ser integrante de facção criminosa e que também estaria cobrando ‘pedágio’ no Bairro Bela Vista.

O acusado vinha sendo ousado pela cidade, segundo informações, ao ponto de fazer vídeos ameaçando agentes policiais. Diante dos fatos, principalmente na acusação de tráfico de drogas, Marcelo foi surpreendido e acordado em sua casa pelo delegado e seus agentes nas primeiras horas desta quarta-feira, dia 01 de novembro.

O acusado foi transferido para a cidade de Brasiléia, onde foi ouvido pelo delegado e será transferido nas próximas horas para o presidio estadual FOC, onde deverá aguardar os procedimentos até o pronunciamento da Justiça sobre o seu caso.

Por Alexandre Lima

Comentários