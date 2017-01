Operação da Polícia Militar e Civil evitam confronto entre membros de facções em Brasiléia

Alexandre Lima

Uma operação que iniciou pela manhã desta quinta-feira, dia 19, envolvendo agentes da Polícia Civil da delegacia de Brasiléia e homens do 10º Batalhão da Polícia Militar (GIRO), conseguiram retirar das ruas, cinco homens que estariam prestes a se confrontarem armados.

Os cinco detidos, foi levantado que estariam envolvidos diretamente com facções criminosas do PCC, CV e Bonde dos 13, que estariam disputando território nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia. Graças ao serviço de inteligência dos dois órgãos de segurança, foi possível identificar e chegar até eles.

A primeira apreensão e detenção, aconteceu pela parte da manhã, no Bairro José Moreira. Após identificar o local, um cerco foi realizado e mesmo assim, um conseguiu fugir pelo mato portando uma arma e poderá ser detido a qualquer momento.

Na casa cercada, foram detidos Edson Silva de Oliveira (29), vulgo “Cupinzeiro”, Lenismar de Souza Braga (32), vulgo “Leni” e Augusto Ávilar da Silva (19), que estaria com um mandado de prisão em aberto contra sua pessoa. Com estes, foi encontrada uma arma escopeta calibre 20 e mais munição e que fariam parte da facção Comando Vermelho.

Os trabalhos continuaram durante todo o dia, até chegaram a mais dois suspeitos. Desta vez, detiveram Francisco Geisimar Menezes de Souza (23), vulgo “Kiki”, que estava na companhia de Dione de Carvalho Andrade (26). Com estes, foi encontrado um revolver calibre 38 e munição, que pertence a Força Nacional Boliviana.

Segundo foi levantado, o trio que faria parte do Comando Vermelho, teria ligação direta com as tentativas de homicídios ocorridas nos últimos dias, onde dois jovens foram baleados, mas, milagrosamente escaparam com vida dos atentados. Um teria sido baleado na cabeça e o outro no pescoço e braço.

Apesar das detenções desses cinco, os trabalhos ainda continuaram pela noite com hora indefinida para terminar, pois, teriam informações de mais envolvidos que estariam com mais armas pela fronteira.

Mais informações qualquer momento.

VEJA VÍDEO REPORTAGEM ABAIXO

Matérias relacionadas:

Jovem é baleado no pescoço e braço por motoqueiro em Brasileia

Jovem escapa da morte após ser atingido por tiro na cabeça em Brasiléia

Comentários