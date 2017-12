Operação PC27 cumpre mandatos de prisão no interior do Acre

Regional do Alto Acre detém pessoas por tráfico de drogas, roubos, furtos, homicídios, etc

Alexandre Lima

Cumprindo ações que aconteceu em todo o Brasil, a Operação PC27 também foi realizada na regional do Alto Acre, onde engloba os municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, que são coordenados pelo delegado Karlesso Naspoli, também obteve resultados.

Os alvos foram pessoas ligadas ao tráfico de armas e drogas, roubos, furtos e outros delitos direcionados ao patrimônio. As prisões ocorreram por meio de cumprimento de mandados judiciais expedidos pela Justiça para a Operação ‘PC27’, deflagrada nesta quinta. A operação ocorre em todo o Brasil entre as Polícias Civis.

Somente na capital do Acre, foram mais de 30 prisões. Segundo Nilton Boscaro, diretor do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), “A expectativa é prender mais pessoas. A Polícia Civil aqui do Acre já prendeu mais de 30 dias. Não temos a data específica para acabar”.

O nome é alusivo às ações feitas pelas 27 Polícias Civis do Brasil. Foi feito trabalho de inteligência, integração e troca de informações entre as polícias e deflagramos essa operação”, complementou.

Veja vídeo:



