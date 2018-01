Operação: Polícia Civil cumpre mandados e prende dez integrantes do Bonde dos 13 na Cidade do Povo

A operação começou por volta das 5h da manhã e os presos foram levados para serem apresentados na DIC

A Polícia Civil cumpriu 15 mandados judiciais na manhã desta quarta-feira (17), em uma operação no Conjunto Habitacional Cidade do Povo. Dentre os mandados, dois resultaram na prisão de 10 pessoas em conflito com a lei.

A operação começou por volta das 5h da manhã e os presos foram levados para ser apresentados na Delegacia de Investigações Criminais (DIC), os presos, segundo o secretário de Segurança, Emylson Farias, são pessoas que fazem parte da organização criminosa Bonde dos 13 e são suspeitos de praticar crimes de roubo, furto, tráfico de drogas e até execuções.

Alguns deles são participantes de um vídeo que circulou na internet no ano passado, que mostrava integrantes do Bonde dos 13, passando um salve para seus superiores dando conta de que estavam pagando suas mensalidades em dia. Outros seriam responsáveis por um salve que pedia a expulsão de famílias de facções rivais de bairros que eles consideram seus territórios.

“Nos cumprimos aqui 15 mandados judiciais, 10 pessoas que tiravam a paz de famílias aqui da região foram presas e mais prisões devem acontecer nos próximos dias. São pessoas que praticam Roubos, tráfico, execuções e deverão ser encaminhadas para o seu devido lugar, a prisão”, disse Emylson Farias.

