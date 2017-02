Operação Tapa Buracos chega na rua Capitão Pedro Vasconcelos

Da Assessoria

O trabalho não para, dia e noite a prefeitura de Epitaciolândia em parceria com Deracre realizam a operação tapa buracos, visando recuperar as ruas do município, que estavam em sua grande maioria acabadas.

Dessa vez a rua contemplada foi a Capitão Pedro Vasconcelos, no bairro aeroporto, uma reivindicação antiga dos moradores, que foi prontamente atendida pelo prefeito Tião Flores.

Devido ao período invernoso que dificulta o trabalho, os funcionários estão aproveitando ao máximo o tempo, inclusive se entendendo pela noite. Outro ponto que está sendo restaurado é o pátio da Alfandega na avenida internacional que devido às fortes chuvas se formaram vários atoleiros dificultando aos motorista o estacionamento de carretas e caminhões.

Para o Prefeito Tião Flores, os trabalhos não irão parar, “Começamos o ano com muitas dificuldades, mais com as parcerias e o apoio do Povo vamos fazer de Epitaciolândia o melhor lugar do Acre para se viver”.

