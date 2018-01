Oportunidade: Prefeitura de Assis Brasil divulga editais para processo seletivo simplificado de professores

Vagas são para professores no ensino fundamental e Ensino de Jovens e Adultos das zonas rural e urbana

A Prefeitura de Assis Brasil divulgou nesta quarta-feira (10), por meio de publicação no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), os editais nº 001 e 002/2018 para os processos seletivos simplificados da Secretaria de Educação do município.



As 35 vagas disponíveis são para contratação temporária de professores, que irão atuar no ensino fundamental e no Ensino de Jovens e Adultos (EJA) das zonas urbana e rural de Assis Brasil. As remunerações vão de mil a R$ 1.360,30 em jornadas de trabalho de 25 horas semanais.

As inscrições poderão ser efetuadas no período de 15 a 22 de janeiro de 2018, de forma presencial, na Secretaria Municipal de Educação (Seme), localizada na Rua José Cordeiro, 230 – Centro de Assis Brasil.

A seleção terá prova discursiva (tipo dissertação argumentativa), com previsão para o dia 28 de janeiro na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Íris Célia Cabanellas Zannini. (Rua Eneide Batista, n° 274, Bairro Centro, Assis Brasil)

O resultado final do processo seletivo será divulgado na sede da Prefeitura de Assis Brasil, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Administração e Diário Oficial do Estado do Acre a partir do dia 16 de fevereiro de 2018.

A validade dos processos seletivos será de 10 meses, a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais 10 meses.

