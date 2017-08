Oposição do Acre caminhando para a unidade; saiba quem pode ser o vice de Gladson Cameli

A chapa que Gladson Cameli (PP) irá apresentar a população acreana em 2018 já está praticamente montada

SABRINA GODIN

As desavenças na oposição acreana é coisa do passado. A foto que ContilNet publica hoje com exclusividade na coluna Pimenta no Reino, mostra o irreverente e combativo militante político Paulo Ximedes (DEM) de mãos dadas com o agora peemedebistas Marcio Bittar.

Esta cena, para quem entende dos bastidores da política acreana, diz tudo. Mostra que a oposição juntou os cacos e deverá seguir unida defendendo o nome do senador Gladson Cameli (PP) para disputar o governo do Estado nas eleições de 2018.

União era o que a militância de todos partidos de oposição pediu a oposição durante esses quase 20 anos em que o Partido dos Trabalhadores (PT) governa o Acre. Agora o “sonho” está sendo realizado.

Desde a última quinta-feira (10), que membros maioria dos partidos da oposição acompanham uma caravana liderada pelo PMDB acreano nos municípios que tem como objetivo apresentar Marcio Bittar em todos os diretórios como o mais novo filiado do partido, que irá disputar uma vaga no Senado em 2018.

Com os nomes de Marcio Bittar e Sérgio Petecão para disputar as duas cadeiras de senador, a costura está sendo feita agora na candidatura do vice. O nome do deputado federal Alan Rick é o mais cotado para ser escolhido pelos partidos de oposição.

O PMDB, que tem políticos experientes no comando de sua caravana, como os deputados Flaviano Melo, Eliane Sinhasique e Chagas Romão, fez uma programação para apresentar Marcio Bittar em todos os seus diretórios municipais. As próximas etapas será nas regiões do Juruá e Alto Acre.

Representantes do PTB, Solidariedade e PPS, além do Dem, PP e outros partidos, acompanham a caravana, que já percorreu seis municípios esta semana.

