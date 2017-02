Ordem Demolay de Brasiléia – Nota de pesar e Aviso

A Ordem Demolay da Brasiléia, sobre a coordenação do Capitulo Antonio Abrahão Tuma, nº 430, da qual fazia parte o jovem Júnior de Souza Amaral, que teve sua partida ao descanso eterno ao lado do Criador adiantada na madrugada deste domingo, dia 19, tem a dolorosa missão de anunciar que estará realizando o cerimonial fúnebre do irmão.

Seu velório acontecerá na Câmara Municipal de Brasiléia a partir desta tarde. A partida do cortejo está prevista para a manhã desta segunda-feira, dia 20. Os familiares e amigos antecipadamente agradecem as orações de fé solidariedade cristã, neste momento de perca e dor.

