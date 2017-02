Organizadores, Instituições e Prefeitura decidem sobre segurança do carnaval em Brasiléia

Para garantir a segurança da população durante a quina carnavalesca, foi realizada uma reunião na quinta-feira (23), no gabinete da prefeita Fernanda Hassem, para construção de uma portaria conjunta com o Poder Judiciário, Ministério Público, Policia Militar, Policia Civil, Corpo de Bombeiros, Furepol, Detran, Conselho Tutelar e os organizadores do carnaval “Amigos da Folia”.

O evento que acontecerá na Praça Ugo Poli, terá cinco dias de festa com várias atrações locais e da Capital, iniciando nesta sexta-feira, dia 24 a 28 do mês em curso. A grande preocupação durante a reunião ficou a cargo da segurança do folião, uma vez que estará trabalhando em conjunto, a Polícia Militar, Civil, além de 15 seguranças particulares.

Ficou decidido durante a reunião, que serão disponibilizados pontos de vistoria, a fim de evitar que algumas pessoas en­trem no local portando garrafas de vidro e/ou outros objetos cortantes. A organização estará empenhada em oferecer banheiro público e limpeza do local durante os dias de folia.

“Nossa grande preocupação, é garantir a segurança do cidadão de bem que estará buscando se divertir com sua namorada e família. Portanto, será tolerância zero para os que estarão pensando em outras atividades ilícitas”, disse o delegado titular de Brasiléia, Roberto Lucena.

Clóvis de Souza Lodi, Juiz de direito da Comarca de Brasiléia ressaltou que foi uma reunião histórica, e pela primeira vez todos os interessados no evento estavam presentes.

“Nós conseguimos delimitar algumas regras como a quantidade de seguranças, efetivo das policias, banheiros públicos, proibição de bebidas alcoólicas em garrafas de vidro, questão de adolescentes nas festas, e eu creio que saímos fortalecidos. Nossa expectativa é que seja um evento bonito, que agrade toda a população e moradores da região”, disse.

A Policia Militar irá trabalhar com reforço no seu efetivo, além da Operação Álcool Zero, e dos homens do Bope.

“A preocupação maior é com os foliões, que se tenha uma festa tranqüila, com planejamento preservando assim a vida. A segurança pública vai estar reforçada nesse período, e a população pode ficar tranqüila. Nosso esforço é grande para ter o maior número de policias nas ruas “, disse o comandante do 10° Batalhão da Policia Militar, capitão Fredson Araújo.

Chiquinho Chaves da comissão organizadora do carnaval “Amigos da folia” reforçou o convite aos foliões.

“Essa reunião era necessária para resolver alguns entraves, e agora queremos convidar todos os foliões de Brasiléia, e da região do Alto Acre. Nossa festa está garantida, são bandas maravilhosas, que realmente vão agradar quem gosta de carnaval”, disse

A prefeita Fernanda Hassem elogiou o empenho de todos, e anunciou o pagamento do mês de fevereiro.

“Nós vamos fazer amanhã, dia 24, o pagamento dos funcionários públicos municipais, para que a economia possa circular, afinal de contas são 80 famílias que estarão trabalhando nas barracas, sem falar dos nossos hotéis, pousadas e restaurantes.

Mesmo sendo uma ação da iniciativa privada, vamos colocar todos os nossos esforços para que a gente possa dar toda segurança para as famílias. E queremos convidar a todos para participar dessa bonita festa”, finalizou.

BAIXE PORTARIA CLICANDO AQUI —-> Portaria conjunta Prefeitura Municipal de Brasiléia 2

