Ossada encontrada em lateral de estrada no Acre pode ser de homem desaparecido há 5 meses

Populares encontraram uma ossada humana na tarde deste sábado (19), na lateral da Estrada de Porto Acre, na altura do km 72. Ao lado dos ossos, foram encontrados ainda, documentos de Ozanan Lima de Aquino, homem que estava desaparecido há cerca de 5 meses. Policiais militares foram acionados e isolaram a área até a chegada dos peritos do Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com o que foi informado pela assessoria da PM ao jornal Folha do Acre, a suspeita é de que o homem tenha sido assassinado e que os criminosos, na tentativa de ocultar as pistas do crime atearam fogo no cadáver. No IML, exames de papiloscopia serão realizados para confirmar a identificação da vítima. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

