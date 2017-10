Outubro Rosa: Centro do Idoso alerta para os problemas do Câncer de mama

Da Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Saúde realizou na tarde de quarta-feira (18), uma Palestra no Centro do Idoso, de Conscientização sobre a Prevenção do Câncer de mama. A atividade faz parte da Programação da Campanha Outubro Rosa, que visa alertar não só mulheres, mas toda a sociedade da importância da prevenção e diagnóstico precoce da doença.

Todas as Unidades de Saúde estão oferecendo também para pessoas do sexo masculino orientações para auto-exame da mama, tendo em vista que já ocorreu o câncer em homens na Regional.

A Secretaria de Saúde Tereza Ribeiro Flores ressaltou que o“objetivo é chamar atenção da sociedade para os cuidados com o Câncer, pois com diagnostico precoce as possibilidades de recuperação são maiores e o papel do poder público é se dispor para levar palestras, esclarecimentos, orientações também nas Instituições privadas”.

O Prefeito Tiäo Flores tem se esforçado para que os Secretários tenham condições de trabalho e esses benefícios cheguem à população.

