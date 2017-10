Outubro Rosa: Prefeitura de Epitaciolândia alerta para a conscientização do Câncer de mama  

Da Assessoria

Durante esse mês de Outubro a Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Saúde intensificou as ações em torno da prevenção do câncer de mama e útero.

Nesta sexta-feira (27), foi realizada a última palestra na Unidade José Paulo de Souza no Bairro Aeroporto.

Em todas as palestras foi realizada uma conversa sobre a importância do autoexame das mamas e do diagnóstico precoce. A Secretária de Saúde Tereza Ribeiro Flores salientou que “é de extrema importância conscientizar toda a sociedade e de todos os cuidados que a mulher deve ter com o corpo e que esse trabalho realizado em todas as unidades de saúde foi para esclarecer dúvidas e alertar para os fatores de risco”.

O Prefeito Tião Flores participou da palestra no centro de Saúde José Cândido de Mesquita e “alertou que casos de câncer de mama em homens também já foram diagnosticados no município, o que significa que o público masculino também deve se cuidar e procurar o médico para exames de rotina”. O Prefeito também falou dos avanços na Saúde de Epitaciolândia e destacou a compra de medicamentos para Farmácia Básica, como também os novos materiais de uso permanente para os consultórios odontológicos das Unidades de Saúde.”

