Pacientes renais e transplantados levam “bolo” de gestores do governo em reunião para tratar falta de medicamentos

Os pacientes renais crônicos e transplantados levaram um bolo dos representantes da Secretária de Saúde do Acre (Sesacre) numa reunião que deveria acontecer na tarde de terça-feira (28) para debater a falta de medicamentos para evitar a rejeição de órgãos e vagas para realizar as sessões de hemodiálise no Hospital das Clínicas.

A informação é do presidente da Associação dos Pacientes Renais Crônicos e e Transplantados do Acre (Apartac), Vanderli Ferreira, que acompanhado de pacientes que precisam da mediação para evitar a rejeição de órgãos esperaram, mas os representantes da Secretaria de Saúde do governo do Acre não apareceram.

“Mais uma vez nos reunimos para lutar pelo direito a vida. Nos dirigimos ao Hospital das Clínicas para uma reunião que deveria acontecer às 15 horas – compromisso firmado pelos representantes da Sesacre, do gabinete do governador e a gestora do HC, mas no local recebemos a notícia que a reunião não iria acontecer”, diz Vandeli.

Segundo ele, a justificativa foi que os gestores não poderiam comparecer porque estariam resolvendo outros problemas. “Será que esses problemas eram mais importantes que uma vida que está em risco por falta de medicamentos para rejeição de órgão e de vagas para fazer hemodiálise?”, questiona Vanderli ferreira.

O dirigente da Apartac afirma que os pacientes renais crônicos e transplantados foram abandonados pelo poder público. “Estamos em um estado sem administração e omisso, que está matando pessoas todos os dias nos hospitais. Quero aqui perguntar: cadê nossos representantes na AleacC, na Câmara Federal, e Senado?”

Para Vanderli, a Justiça “botou uma venda nos olhos e faz vista grossa para esse problema gravíssimo onde uma criança perde seu rim transplantado por falta de medicamentos. O sentimento de impotência é grande estamos abandonados por todos os poderes. Nossa constituição não vale mais nada”, finaliza.

Procurada, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) diz que está acompanhando de perto os serviços de Nefrologia e que a reunião só foi desmarcada porque um dos participantes não poderia comparecer ao encontro. Além disso, nega que o presidente da Apartac, Vanderli Ferreira, foi avisado antecipadamente do cancelamento.

Em nota de imprensa, a Sesacre informou que pasta acreana está tentando viabilizar uma saída junto ao MS. Mas a situação ainda não tem data para ser resolvida. Enquanto isso pacientes vivem um drama diário sem as doses necessárias. Os medicamentos, enviados ao Acre pelo Ministério da Saúde (MS), também estão faltando em outros estados do País.

