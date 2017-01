Padre Massimo critica Dia do Católico e Evangélico e pede cancelamento dos feriados

O pároco da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, em Rio Branco, padre Massimo Lombardi, usou as redes sociais na manhã de quinta-feira (19) para criticar os dois feriados religiosos que acontecem nesta sexta-feira (20), que é comemorado o Dia do Católico, e o Dia do Evangélico, comemorado na segunda-feira (22), e para sugerir que as datas sejam canceladas do calendário acreano.

O religioso frisou que ao invés de haver dias de feriados distintos para religiões diferentes deveria haver uma união conjunta contra a intolerância religiosa.

“Para mim os dias do católico e do evangélico sejam cancelados do calendário estadual, para dar mais ênfase aos dias de conscientização ao diálogo com as diferenças. Eu prefiro o dia da luta contra a intolerância religiosa”, frisou.

Além de criticar os feriados religiosos, padre Massimo convocou a todos para participar das atividades de luta contra a intolerância religiosa, que é comemorado no dia 21 de janeiro.

Por Gina Menezes

