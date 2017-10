Pai mata filho na zona rural de Xapuri e depois vai para a cidade beber cachaça

Alexandre Lima

Uma discussão por causa de animais que estaria invadindo terras e supostamente estaria destruindo plantações, foi o motivo que levou um ancião de 82 anos, a matar seu próprio filho na zona rural de Xapuri, cerca de 10 quilômetros distante da cidade.

A descoberta do crime, se deu por conta do ancião, identificado como Sebastião Ferreira da Silva, ter chegado na cidade por volta das 7h30 desta segunda-feira, dia 23, e ter ido consumir bebida alcoólica pelos bares da cidade. Em dado momento, teria comentado do que fez a terceiros.

Foi quando uma pessoa desconfiada com a conversa, avisou a Polícia Militar. Após uma busca pela cidade, o ancião foi localizado no bar e indagado sobre o que havia comentado e foi preso em flagrante.

Foi quando os agentes da Polícia Civil, tomaram conhecimento do acontecimento. O delegado titular do Município, Alex Danny, junto com investigador Eurico Feitosa, descobriram que o ancião teria matado o filho, Manoel do Nascimento, de 55 anos, com um tiro de espingarda no peito ao lado de sua casa.

Segundo foi informado, o ancião é uma pessoa de temperamento difícil e seria de costume, presenciar discussões entre parentes e, principalmente, com o filho. Com a chegada das autoridades no local, encontraram a vítima próximo à casa com um rifle ao lado e a espingarda no lado dentro da porta no chão.

O corpo foi resgatado e levado ao IML da Capital para exames de praxe. O ancião foi conduzido para uma das celas da delegacia, onde será interrogado posteriormente pelo delegado, na tentativa de descobrir os reais motivos que levou o pai a tirar a vida do filho.

