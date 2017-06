Papa Francisco anuncia visita a Porto Maldonado, na fronteira do Acre com o Peru

O Papa Francisco estará em Porto Maldonado, no Peru, no dia 18 de janeiro de 2018. A visita foi confirmada por Miguel Cabrejos, vice-presidente da Conferência Episcopal Peruana (CEP), O pontífice visitará a capital de Madre de Dios, departamento que faz fronteira com o Acre, por ser “símbolo dos povos originais e amazônicos”

“Puerto Maldonado é como símbolo dos povos originais e amazônicos. Está muito distante de Lima, a capital –e aí há uma problemática grande –mas também é onde está todo o tema da ecologia e da Amazônia”, disse Cabrejos ao jornal El Comercio, um dos maiores do Peru.

A mineração clandestina e o trabalho infantil são outros motivos para a viagem de Francisco Porto Maldonado. “Como todos sabemos, o Papa publicou a encíclica Lauda Laudato Si, que é justamente o convite à responsabilidade que devemos ter com nossa irmã Natureza”, concluiu Miguel Cabrejos.

Papa Francisco estará por três dias no Peru. De Lima ele vai a Maldonado e depois a Trujillo.

Fonte: ac24horas.com

Comentários