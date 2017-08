Para conter a violência, empresários propõem permuta com o Governo do Estado

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta quarta-feira (30), para pedir que o Governo acate a sugestão dos empresários do Segundo Distrito que querem firmar uma permuta com o Governo para que as viaturas da Polícia Militar, que atendem a região, tenham manutenção.

“Na manhã de hoje aconteceu uma reunião no segundo distrito entre empresários e o major Evandro da Polícia Militar, que comanda o Batalhão da regional. Cerca de 30 empresários sugerem dar manutenção e colocar combustível nas viaturas em troca do abatimento do valor nos impostos que eles devem ao Governo do Estado”, explicou.

Para Sinhasique, essa é uma proposta prática e viável que contribuiria com a segurança da regional. “Os empresários sentem na pele a criminalidade. Moradores e empresários do Segundo Distrito tem sofrido demais com a violência e quando a polícia é chamada não pode atender porque está com a viatura quebrada”.

A parlamentar é a favor da proposta e pede que ela seja implementada. “Precisamos da Polícia na rua. Quando alguém chama, é necessário que a viatura da Polícia esteja em boas condições para prestar o atendimento. Precisamos que essas viaturas estejam com o tanque abastecido, com o óleo trocado, com a manutenção em dia”.

