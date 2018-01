Para escapar de tiros, homem pula quintal de residência e é atacado por pitbulls na capital

Os cinco cachorros da raça pitbull que o atacaram só pararam com a intervenção do proprietário da residencia que partiu para cima dos animais

Com Ac24horas

Para fugir da morte, já que estava sendo perseguido por homens armados, Reginaldo Garcia de Aquino, de 45 anos, pulou o muro de uma residência localizada no bairro Comara, no Segundo Distrito de Rio Branco, na noite de quinta-feira (04), e acabou sendo atacado por cachorros da raça pitbull.

O homem caminhava pela rua quando foi abordado por criminosos que armados começaram a efetuar disparos.Os cinco cachorros da raça pitbull que o atacaram só pararam com a intervenção do proprietário da residencia que partiu para cima dos animais com pedaços de madeira.

O homem foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e foi encaminhado ao Pronto socorro com vários ferimentos espalhados pelo corpo. A Polícia foi acionada e após a coleta de informações l, saíram a procura dos suspeitos que não chegaram a ser presos.

