Para fechar 2016, Governo do Acre sanciona lei e aumenta impostos sobre cerveja, água e refrigerante

A medida atinge praticamente todos os consumidores, pois aumenta o ICMS geral de 17 para 18%

RÉGIS PAIVA

A população do Acre recebeu mais um presente de fim de ano do Governo do Estado: foi publicada nesta terça-feira (27) a lei do aumento do ICMS. A lei foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado no último dia 14. Com isso, o ano de 2017 deve iniciar com um aumento nos preços ao consumidor devido ao acréscimo das alíquotas dos impostos.

Alterações

A medida atinge praticamente todos os consumidores, pois aumenta o ICMS geral de 17 para 18%. Os cosméticos, de forma geral e exceto xampus e condicionadores, agora pagarão 25%. Cerveja sem álcool, refrigerantes, água (mineral ou potável, com ou sem gás) em embalagem até 1,5 litro pagarão 25%.

Para os fumantes e bebedores, a notícia é tão amarga quanto. O fumo e os seus derivados terão o imposto majorado de 25 para 30%, com as bebidas alcoólicas em geral (destilados e vinhos) passando também de 25%, mas neste caso para 33%. A cerveja e o chope, que também eram na mesma faixa, agora pagarão 27%.

Comentários