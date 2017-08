Parceria e investimentos em produção sustentáveis visa crescimento no Alto Acre

Alexandre Lima

Durante a manhã desta sexta-feira, dia 04, aconteceu no Centro Cultural Sebastião Dantas na cidade de Brasiléia, a diretoria do Sebrae/Acre, o encontro com produtores de diversas áreas produtivas para assinatura de encandeamento entre setores que estarão sendo capacitados para um futuro bem melhor.

O evento contou com a presença do superintendente Amâncio Cordeiro, da Diretora de Administração e Finanças, Rosa Satiko Nakamura, representantes de cooperativas de produtores de frangos e suínos do Alto Acre, da prefeita Fernanda Hassem e deputada Leila Galvão, diretor do complexo industrial da Acreaves e Dom Porquito, Paulo Santoyo, além do presidente da Câmara Rogério Pontes, estavam presentes também os vereadores Zé Gabriele, Rozildo Rodrigues, Joelso Pontes, Rozevete Honorato e Edu Queiroz, empresários e convidados, para participarem de um evento de assinatura e convênios na área de frangos, suínos, milho, peixes e outras atividades produtivas da região.

Após apresentação do projeto, aconteceu a assinatura de encandeamento produtivo que irá movimentar mais de R$ 800 mil reais, que serão investidos em conhecimentos que irão beneficiar cerca de 78 produtores nos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia. Esse projeto estará envolvendo cooperativas que irão receber capacitações oferecidas pelo Sebrae.

A parceria com a prefeituras de Brasiléia e Epitaciolândia, irá garantir que os produtores possam levar sua produção final até o consumidor com garantias de mercado, gerando rentabilidade com oferta de trabalho e renda na produção de peixes, milho, frangos, suíno, entre outros.

Segundo o superintendente do Sebrae Amâncio Cordeiro, “esse projeto irá agregar os produtores com as grandes empresas, proporcionando conhecimento e oportunidades para que produzam com mais qualidade. Antes que chegassem em Brasiléia, pesquisadores do Sebrae estiveram na Cooperativa Aurora, uma das mais importantes exportadoras do Brasil, para poder trazer o entendimento do encadeamento direcionado a esses pequenos e médios empreendedores”, comentou.

Durante o evento, vários produtores puderam assinar o convenio que irá durar pouco mais de 20 meses de aprendizado. Segundo foi informado, todo esse conhecimento que começa agora, teve início a cerca de dois anos atrás através de muitas reuniões e pesquisas de mercado, onde contou com o apoio dos municípios e governo do Acre para que pudessem buscar os recursos que estarão sendo investidos.

Por acreditar numa região próspera com cadeia avançada, o resultado final será um grupo de produtores capacitados para o mercado dentro de sua área e além de tudo, estará ganhando confiança e oferecendo qualidade no que produz.

