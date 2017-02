Parceria na Educação – Prefeitura e Pais de Alunos firmam parceria para melhorias na Escola Presidente Castelo Branco

Da assessoria

O Secretário Municipal de Educação Raimundo Nonato Cruz se reuniu com pais de alunos da Comunidade Novo Oriente Km 20 onde fica situado a Escola Municipal Presidente Castelo Branco nesta sexta feira dia 17 de fevereiro para tratar assuntos relacionados ao início do ano letivo de 2017 e propor uma parceria com a comunidade para juntos fazerem melhorias na referida escola.

Segundo o Secretário todos os pais prontamente aceitaram o convite com o compromisso de ajudarem na limpeza do terreno e em pequenas reformas, sendo que a Prefeitura entra com material e insumos e os pais ajudam com a mão de obra.

Segundo o Secretário essas parcerias se dão pela credibilidade que o Prefeito Tião Flores tem com a População e todos entenderem que a real situação financeira em que se encontra o município nesses primeiros meses não são das melhores, por isso todos estão de mãos dadas prontos para ajudar.

No próximo dia 26 terá uma reunião para traçar os planos e metas e marcarem o dia do Mutirão para as reformas e retoque na Escola Presidente Castelo Branco, o início das aulas na Zona Rural segundo o Secretário está previsto para o início de

Abril quando o período invernoso começa a da uma trégua e com isso os ramais tenham melhores condições de trafegabilidade.

