Parlamentares pedem que obra da Praça da Juventude seja retomada em Tarauacá

O senador Sérgio Petecão (PSD) e o deputado federal Moisés Diniz (PC do B) se reuniram com o ministro do Esporte, Leonardo Picciani, nesta terça-feira (14), para pedirem a retomada da construção da Praça da Juventude de Tarauacá. Os parlamentares levaram ao conhecimento do ministro o atraso no pagamento do recurso para conclusão da obra.

A Praça da Juventude é um projeto do Ministério do Esporte voltado ao incentivo de diversas atividades esportivas na comunidade. A obra foi viabilizada em 2013 com recurso no valor de um milhão e quinhentos mil reais; porém, se encontra paralisada desde junho do ano passado.

Segundo Petecão, o local contempla o município com acesso gratuito à prática esportiva e representa uma importante conquista ao povo de Tarauacá. “Temos que garantir a conclusão da obra em prol da qualidade de vida e da inclusão”, afirma.

O deputado Moisés Diniz salientou que o atraso na obra acarreta a perda do que já foi construído. “Os parlamentares precisam unir esforços, independente de sigla partidária. Precisamos concluir as obras em andamento no Acre. Essa é uma forma de gerar emprego, garantir renda e levar benefício à população”, disse.

