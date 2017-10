Paróquia Nossa Senhora das Dores recebe 1ª Romaria Regional De Nossa Senhora Aparecida em Brasiléia

Por Eldson Júnior/PasCom

No feriado da última quinta-feira dia 12 de outubro, de Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil, as paróquias do Alto Acre realizaram a 1° Romaria de Nossa Senhora Aparecida, em comemoração dos 300 anos do encontro da imagem no rio Paraíba do Sul, em 1717.

A Romaria aconteceu em Brasiléia com início da procissão pelas ruas da cidade avenidas e ruas da cidade, até a quadrau poliesportiva o bairro Ferreira Silva. Onde foi realizado a celebração, coroação e consagração à Nossa Senhora Aparecida, quermesse e apresentação cultural. Na parte da manhã na Igreja de Nossa Senhora Aparecida na comunidade foi rezado um terço com as crianças e um café da manhã em comemoração também ao dia das nossas crianças. Contou com a presença das paróquias Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Assis Brasil, São Sebastião de Epitaciolândia e São Sebastião de Xapuri, e com a presença do padre Paco e equipe dirigente da Paróquia de Assis Brasil. E contou ainda com a transmissão ao vivo da procissão e missa, pela Rádio Ecoacre FM de Epitaciolândia em cadeia com a Rádio Aldeia Fm de Brasielia.

