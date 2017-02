Partido Progressista recebe novos filiados neste sábado em Rio Branco

O Partido Progressista (PP) reuniu lideranças políticas para abonar a ficha de novos filiados na manhã deste sábado (11), no auditório Zaquel Machado na sede do partido no bairro Abrahão Alab, em Rio Branco. O presidente regional, José Bestene, deu boas-vindas aos presentes e falou da satisfação de receber as novas adesões.

“O Partido Progressista é uma grande família. Aqui não tem dono. Somos norteados pelos nossos filiados, que sempre foram e continuarão sendo a voz que conduz os caminhos que trilhamos”, disse o presidente.

O presidente da executiva municipal, Lívio Veras, falou da história do partido, e aproveitou para lembrar das grandes conquistas na área de educação e infraestrutura possibilitadas por figuras políticas que construíram a história progressista no Acre. Ele lembrou de Edmundo Pinto, um dos estadistas que foi filiado ao partido.

“A Universidade Federal do Acre (UFAC) é uma conquista do PP. As duas pontes de travessia para o Segundo Distrito é uma conquista nossa. O PP tem história de dedicação e luta pelo Acre, e por isso recepcionamos a todos com muita alegria nesta manhã”, disse Veras.

Para o deputado estadual Nicolau Junior (PP), a renovação do quadro político do partido, com as novas adesões, fortalece a vida orgânica do PP. O deputado lembrou que o maior expoente político do partido é um jovem senador, que sonha com um Acre melhor para todos.

“O PP é unido e forte, e vem se tornando em uma das maiores siglas desse estado. Estamos prontos para debater e discutir alternativas de desenvolvimento para todo o Acre”, destacou Nicolau.

O superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária no Acre, Luziel Carvalho, foi um dos que engrossou as fileiras do partido. A presidente do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas e Soldados da Borracha, Iracema Cunha, também teve a ficha abonada.

Para o senador Gladson Cameli, esse é um momento emblemático para o Partido Progressista uma vez que revela o interesse das pessoas em participar do projeto de desenvolvimento pensado para o Acre. “Acreditamos na possibilidade de resgatar o progresso e a paz do nosso estado com muito trabalho e dedicação. O PP se alegra com cada novo filiado que declara seu apoio a essa causa em favor do nosso estado”, disse Cameli.

