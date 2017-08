Pastores da Associação Pró-Evangelização de Crianças no Acre agradecem Alan Rick por conquista da sede própria

O deputado federal Alan Rick esteve reunido na manhã desta sexta-feira, 04, com o diretor estadual da APEC – Aliança Pró-Evangelização das Crianças, pastor Josimar Lima e vários dirigentes da APEC no Acre. Os pastores estiveram em seu gabinete para agradecer o empenho do parlamentar numa grande conquista: a doação de um terreno, pela imobiliária Ipê, para a construção de sua sede estadual em Rio Branco. Anualmente, a APEC atende mais de 20 mil crianças em todo o Estado, além de realizar treinamento de mais de 2,5 mil professores em escolas públicas e particulares. Sua sede própria vai permitir concentrar essas ações em um único espaço.

Também participaram da reunião, os pastores Cláudio Barbosa – Assembleia de Deus; Antoildson Pinheiro – Igreja Batista Regular Emanuel; Evilázio Souza – Igreja Bíblica Brasileira; Ernandes Souza – Primeira Igreja Batista Regular de Rio Branco; Francivaldo Silva – Igreja Batista Regular do Universitário; além do Dr.Davi Alencar e Dr.Ruan Felipe, ambos da AMBRAC; Missionário Gian Mota, Igreja Batista Hermom e o Arquiteto Reginaldo Rodrigues, que será responsável pelo projeto da sede.

“O Deputado Alan Rick tem sido um grande apoiador dessa nossa luta. Graças ao seu empenho, nosso sonho se torna realidade. Não fosse por sua determinação, não teríamos conquistado esse espaço. Somos gratos ao deputado por esse apoio”, destaca o pastor Josimar, lembrando que a sede será um espaço para desenvolvimento de projetos sociais que visam alcançar crianças da região do seu entorno, o bairro Bom Sucesso, próximo ao Via Verde Shopping, além da implantação de uma escola de música e centro de treinamento para os professores que já trabalham com as crianças em suas respectivas igrejas.

Para o pastor Cláudio Barbosa, o incentivo de Alan Rick fez diferença na conquista, uma vez que ele sempre foi parceiro da entidade. “O deputado Alan Rick sempre esteve conosco nessa luta, orientando e disponibilizando sua assessoria jurídica para que nos apoiasse na busca legal dessa doação. Nossa gratidão por esse empenho. Por isso estivemos aqui para agradecermos formalmente por mais esta conquista”, disse Barbosa.

Alan Rick agradeceu a visita e disse que esse trabalho faz parte não apenas do seu mandato parlamentar, mas de uma causa de vida. “Meu coração se alegra em poder, através do nosso mandato, ajudar entidades que tem um profundo compromisso com a Defesa da Vida, da Família e do futuro das nossas crianças, a ampliarem sua área de atuação. Minha gratidão a Deus, pela vitória nessa luta que deixou de ser um sonho e agora é uma realidade”, disse Alan Rick.

