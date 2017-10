PCdoB realiza Conferência Municipal em Brasiléia e elege novo presidente

Alexandre Lima

Simpatizantes e militantes do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) no município de Brasiléia, realizaram uma plenária na sede da Câmara Municipal, onde teve a participação de membros da direção estadual, deputado Jenilson Leite (PCdoB), e do vereador da capital, Eduardo Farias.

A conferencia também serviu para que novos militantes fossem filiados e uma das pautas principais, foi as eleições de 2018, onde o Partido espera poder ser atuante e apresentar nomes para concorrer a vagas de deputados estaduais e federais.

Segundo foi dito, o PCdoB do Acre está lutando para a sigla venha crescer e possa se fazer presente na luta política e, ajudar a mudar o Brasil. Na ocasião, foi apresentado nomes para a escolha do nova diretoria e presidente do Partido no Município de Brasiléia.

O gerente do Setor de Cadastro Municipal de Brasiléia, Sílvio Cardoso, foi eleito para os próximos dois anos, onde já vinha atuando como secretário do Partido e terá como vice, Maria de Nazaré Rodrigues.

