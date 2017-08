Pedreiro foragido de RO é preso em rodovia do Acre durante abordagem

Uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC) resultou na captura de um foragido da Justiça de Rondônia (RO). O foragido, um pedreiro de 29 anos, foi abordado no km 115 da BR-364, em Rio Branco, na manhã desta segunda-feira (28). Ele foi conduzido para a Delegacia Especializada de Capturas, no bairro Sobral.

Ainda segundo a PRF-AC, o homem estava em um táxi que saiu de Vila Campinas, no interior do estado. Durante a abordagem, os policiais encontraram no sistema um mandado de prisão em desfavor do jovem. Os policiais informaram ainda que o homem era procurado por lesão corporal. O mandado de prisão dele é de 2012.