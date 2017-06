Pela primeira vez, governo federal autoriza renegociação de dívidas de agricultores do Acre

Agricultores acreanos com o pagamento de empréstimos atrasados têm até o dia 29 de dezembro para procurar a agência bancária e renegociar o débito. A autorização partiu do Ministério de Integração Nacional e é válida para agricultores de algumas regiões do país. Segundo o anúncio do governo, os descontos podem chegar até 85% sobre o saldo devedor.