Pela segunda fez, Oswaldo D’Albuquerque assume vice-presidência do CNPG

O procurador-geral de Justiça do Acre, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, tomou posse, nesta quarta-feira, 14, como vice-presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e da União (CNPG), para a Região Norte. A solenidade foi realizada na sede do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), em Florianópolis, ocasião em que também foram empossados os demais membros da diretoria.

O procurador-geral de Justiça do MP de Santa Catarina, Sandro José Neis, foi empossado como presidente do Colegiado. Neis foi eleito por aclamação e sucederá no cargo o procurador-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Rinaldo Reis Lima.

Escolhido vice-presidente do CNPG pela segunda vez, Oswaldo D’Albuquerque, que já exerceu o cargo em 2014/2015, durante seu primeiro mandato de procurador-geral, destaca a importância de sua escolha, que segundo ele, é recebida como um reconhecimento ao Ministério Público acreano.

“É uma satisfação muito grande porque essa escolha é um reconhecimento do Ministério Público brasileiro ao trabalho sério e comprometido que tem sido feito no Acre. Um trabalho desenvolvido nao só por mim, mas por cada membro e cada servidor da Instituicao. Essa escolha para a vice- presidência da Região Norte do CNPG, momentaneamente representada por mim, nada mais é do que um reconhecimento das demais unidades do MP ao trabalho do Ministério Público Estado do Acre em prol da sociedade”, destacou.

O CNPG, criado em 9 de outubro de 1981, é uma associação nacional, sem fins lucrativos, da qual fazem parte os Procuradores-Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, e tem como objetivo defender os princípios, prerrogativas e funções institucionais do Ministério Público brasileiro.

Também foram empossados na vice-presidência do Colegiado, os procuradores-gerais Ediene Santos (Nordeste), Gianpaolo Poggio (Sudeste), Ivonei Sfoggia (Sul), Mauro Benedito Pouso (Centro-Oeste) e Jaime de Cássio Miranda (Ministério Público da União).

A solenidade foi prestigiada por autoridades locais, conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e membros do Ministério Público, entre elas, Norma Cavalcanti, presidente da Associação Nacional do Ministério Público (Conamp).

Kelly Souza- Agência de Notícias do MPAC

