Peões encontram cadáver em decomposição a beira de igarapé no Ramal da Garapeira

Corpo tinha uma perfuração na cabeça feita por arma de fogo e o projétil foi encontrado debaixo do crânio

Da ContilNet

O corpo de um homem em avançado estado de decomposição, ainda não identificado, foi encontrado por peões de uma fazenda. O local é de difícil acesso e fica localizado no bairro Santa Maria, próximo a um igarapé.

De acordo com peritos do Instituto Médico Legal (IML), trata-se de um cadáver do sexo masculino. Estava com uma perfuração na cabeça feita por arma de fogo e o projétil foi encontrado debaixo do crânio.

Como característica, a vítima tinha em um dos braços pedaços de metal que indicam que ele havia feito uma cirurgia por fratura recentemente.

O corpo foi removido pela perícia e encaminhado à base do Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados procedimentos para identificação.

Comentários