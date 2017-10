“Peruano” é executado com vários tiros dentro de carro na Capital do Acre

E a onda de crimes violentos não dá trégua em Rio Branco. Por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira (10), um homem identificado até o momento pelo apelido de “Peruano”, foi executado a tiros dentro de um carro na Estrada do Calafate. Dois homens numa motocicleta teriam parado ao lado da vítima, o garupa sacou um revólver e efetuou vários disparos a uma curta distância. O homem morreu no mesmo instante.

O veículo é um Gol branco de placas MZW-9365. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada, mas quando os socorristas chegam ao local, só puderam constatar o óbito. Peritos do Instituto Médico Legal (IML), também foram deslocados e fizeram o recolhimento do corpo que foi levado à sede da instituição. Os criminosos, fugiram logo em seguida e até o momento não foram presos pela polícia.

O caso será mais um a ser investigado pela Polícia Civil, sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação para tal crime ainda é desconhecida. A reportagem da Folha do Acre está no local apurando mais detalhes sobre o assassinato. Populares preferem não comentar nada sobre o acontecido.

