Peruano é preso pela PRF com drogas prontas para serem engolidas rumo a Rio Branco

Alexandre Lima

Um peruano de 53 anos, identificado pelas iniciais G.T.M., foi detido por uma equipe de agentes da Polícia Rodoviária Federal que estava de plantão no posto localizado na BR 317, no entroncamento de acesso à cidade de Xapuri, no início da noite desta sexta-feira, dia 13.

Segundo foi apurado, os agentes pararam um taxi lotação que vinha da cidade de Assis Brasil, localizada na fronteira com o Peru. Dentro estava outros passageiros além do peruano, sendo que este chamou atenção que resolveram fazer uma busca em suas bagagens.

Foi quando perceberam que o homem levava uma garrafa térmica e apresentava peso acima do normal. Desconfiados, resolveram abrir e viram o motivo do nervosismo do peruano.

Dentro havia 95 capsulas contendo cloridrato de cocaína, pesando cerca de 01kg, prontas para serem engolidas por uma pessoa, conhecida por ‘mula’ e levadas ao seu destino. O peruano falou que a droga seria entregue na cidade de Rio Branco (Acre), receberia um valor de R$ 1.500 reais pelo ‘serviço’.

Preso em flagrante delito, o peruano e a droga foram levados para a sede da delegacia da Polícia Federal localizada na cidade de Epitaciolândia, onde seria ouvido pelo delegado plantonista para os procedimentos de praxe.

Pelo crime, o peruano poderá ser condenado a 15 anos ano menos, pelo crime de tráfico internacional de drogas e associação ao tráfico. O acusado poderá ser transferido ao presídio na Capital acreana a qualquer momento.

