Pesquisador Davi Friale faz previsão e alerta: “Maio deve registrar recordes de frio no Acre”

A segunda onda de frio poderá ser muito forte e deverá chegar entre 24 e 28 deste mês

NANY DAMASCENO

O pesquisador em meteorologia Davi Friale anunciou em seu site ‘O tempo Aqui’ que o mês de maio registrará baixas temperaturas. Segundo ele, poderosas massas de ar polar entrarão em formação nos próximos dias e as perspectivas são de queda brusca e acentuada da temperatura.

“Assim, o outono de 2017 poderá registrar temperaturas bastante baixas em relação aos últimos anos, principalmente no Acre, Rondônia, Mato Grosso, oeste do Amazonas, leste e sudeste do Peru, bem como nas planícies da Bolívia”, escreveu.

Friale disse ainda que o mês de maio deve registrar o recorde de frio dos últimos anos e a primeira queda de temperatura deve ocorrer na próxima semana.

“Nas nossas primeiras análises das condições atmosféricas atuais, a perspectiva é de que, no Acre e nas regiões vizinhas, a primeira penetração dessas ondas de frio ocorra entre 18 e 22 de maio próximo. A segunda onda de frio poderá ser muito forte e deverá chegar entre 24 e 28 deste mês. Provavelmente, ocorrerão recordes de frio dos últimos anos no mês de maio”.

